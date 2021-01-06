Нанести логотип на фотографии

Логотипы и ЗнакиЗакрыт23 заявки482 просмотра
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Добрый день, нужно нанести логотип на фотографии объектов.

Пример прикреплен. Всего файлов 10 шт.

Срок 1-2дня

3 года назад
opry
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад