Женская Жизнь (ЖЖ) - это о женских секретах, о женской жизни (рецепты, эстетика, воспитание детей, уют дома...) Логотип на белом фоне темно синий, индиго или пурпурный(примерные фото прикрепила по цвету) Хотелось бы посмотреть логотип с лотосом (пример ...
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Добрый день, нужно нанести логотип на фотографии объектов.
Пример прикреплен. Всего файлов 10 шт.
Срок 1-2дня
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