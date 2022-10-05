opry

Александр Воронцов opry

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$657
выплачено фрилансерам
41%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Декомпиляция exe, вставить новый дизайн

    Добрый день! Есть exe файл программы - программа управляет станком. Нужно в эту программу вставить новый дизайн. Размер программы 900кб. [table]Date compiled:Fri, August 9, 2013, 8:51:29 PMLinker version:9.0Machine type:Intel 386 or later processors and compatible processorsPE ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн на стену

    Добрый день, нужно сделать вымышленный дизайн для нанесения на стену. Пример приложил. Т.е. берете текущий пример, меняете картинки, можно цвет, форму и делаете свое. Компания одной тематики и используемые фото тоже. К примеру, РЖД - поезда, вокзалы ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Видео монтаж коротких роликов

    $10

    Добрый день, есть материал съемка выполнения работ из роликов и фото. нужно сделать единый материал с переходами и тд. В каждой папке исходных видео 4-5 шт по 30-40сек. Видео сняты на телефон. Готовые видео должны получится примерно ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Верстка лендинга HTML+CSS

    $80

    Добрый день, нужно сверстать лендинг примерно 7 экранов.  Полностью рабочий с формами, скролами, отправкой форм и тд. Дизайн прикреплен.  Мобильная версия будет через 1-2 дня. Верстка на flex или блочная, никаких bootstrap!!! Блоки независимые, чтобы можно было менять местами и ...

    HTMLCSSBootstrapВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Линейный иконки-иллюстрации 120px

    $25

    Добрый день! Нужно сделать в линейном стиле иконки-иллюстрации размером 120-120px  Исходники фото части устройства.  Иконки нужны для описания работы устройства. (промывка, тестирование, распыление и тд.)  Кол-во 8-10шт.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • 3D модель оборудования из конструкционных профилией

    Добрый день! Нужно сделать 3Д модель оборудования. Часть его собрана из профилей, которые можно найти в открытом доступе, поэтому моделировать придется только некоторые части. Также в доступе можно найти мотор привода. Фото оборудования приложено к заданию. Нужны ...

    3D-модель
    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Настройка рекламных кампаний в ВК

    Добрый день! Нужно продать товар через рекламу ВК. Требования: 1) Кейсы похожей тематики 2) Расчет для рк 3) Опыт работы от 1 года. Оффер - конкурентный тут http://1.cos-beauty.ru/ Есть группа в ВК, если надо. Предлагайте цены, сроки и тд.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн экранов для терминала

    Добрый день. Нужно отрисовать UI-UX дизайн экранов, аналог оплаты парковки. разрешение 1280-1024px. Есть брэндбук, по цветам, шрифтам, фото и элементы пример с аналогичного терминала, описания экранов, что должно быть. Экранов примерно 8 шт. Пример прикрепил. ИСХОДНИК в ...

    Figma
    Дизайн интерфейсов и игр27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод с ENG на РУС коробки.

    Добрый день, нужно перевести с русского на правильный английский текст на коробке.  Примерно 1500-2000 символов. Пример одной стороны коробки прикрепил. Цена 500руб. ТЗ в файле, дам исполнителю.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Отрисовка лийных иллюстраций предмета

    Добрый день, нужно отрисовать предметы в виде линейных иллюстраций.  Товар и принадлежности. Нужно сделать один товар в разных ракурсах. 4 иллюстрации будет не сложные. Пример товара и линейной иллюстрации прикреплен. Исходник нужен в иллюстраторе, с возможностью редактирования любой линии и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Техдизайн 3д принтера

    $100

    Добрый день, нужно разработать техдизайн, наброски станка, аналог 3д принтера. Есть похожий образец в европе, китае. Нужно сделать свой дизайн, решения по размещению электроники, приводов. В начале нужны наброски на бумаге, затем, если умеете в 3Д программе, ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки html+php+css

    $7

    Добрый день, нужна помощь по сайте 1) Убрать CSS из кода в файл 2) посмотреть почему не работают формы отправки 3) проверить работу форм с UTM метками Сроки: 1-2 часа

    PHPHTMLCSS
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка блоков HTML, CSS на лендинг

    $20

    Добрый день! Нужно вставить в готовый сверстанный лендинг HTML+CSS новые блоки. Десктоп и мобильный дизайн есть, планшет подогнать. Дизайн блоков прикреплен, блоки не сложные. Также нужно подключить в новый блок форму (php), сейчас на лендинге это есть. Также подключить скрипт ...

    PHPHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка лендинга html+css+js

    Добрый день, нужно сверстать лендинг примерно 13 экранов.  Полностью рабочий с формами и тд. Дизайн прикреплен. Мобильная версия будет через 1-2 дня. Планшет адаптировать из десктопа. Верстка на flex или блочная, никаких bootstrap итд. ТЗ по блокам будет исполнителю. Кросбраузерно, ...

    JavascriptHTMLCSSBootstrapВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • 3D модель шлангов, смена названий

    $40

    Добрый день, нужно сделать модель шланга и менять немного формы, надписи как в каталоге. 12 шт. Пример сделанного 1 шланга приложил. Каталог по ссылке - https://gidrosystema.ru/ckeditor_assets/attachments/13/ivg_oil_rukava_maslobenzostojkie.pdf Нужен не пропадающий исполнитель. Таких каталогов еще 8 шт для дальнейшей работы.

    3D-модель
    3D-графика25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно изменить 3D модель, наложить новые надписи

    Добрый день. Есть 3D модель, нужно немного изменить ее, убрать слои, нанести новые надписи. Посмотреть исходники можно на скрине. Есть obj и тд. Наложить названия - 20 шт. Новые модели из старой - 2-3 шт.

    3D-модель
    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
psihopatka09
Ольга 
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
10 дней назад
$10
10 баллов
год назад
Видео монтаж коротких роликов
Ответственный заказчик, всегда отвечал на все интересующие меня вопросы. Чётко объяснял то, что хотел видеть в итоге работы. Был всегда на связи. Управились с работой быстро.
Все хорошо, сделано быстро. Общались по тз оперативно. Результат хороший!
Ответный отзыв
nikapr321
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
год назад
Верстка лендинга HTML+CSS
Всегда на связи, оплата вовремя
Сделано хорошо, правки все внесены. Сайт успешно работает.
Ответный отзыв
azoazo9
Никита 
24 годаРоссия
год в сервисе
Был
7 месяцев назад
$8
10 баллов
год назад
Правка, не закрывается popup на мобельной версии
Отличный заказчик, четко поставил задачу и хорошо заплатил !
Все быстро сделал, также сделал дополнительные правки. Молодец, благодарен за помощь.
Ответный отзыв
maxpritulchik
27 летПольша
2 года в сервисе
Был
6 дней назад
$25
10 баллов
год назад
Линейный иконки-иллюстрации 120px
Подробное ТЗ, легкая и оперативная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству!
Максим быстро все сделал. Качество хорошее, как в представленных примерах. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
karmazyn
17 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$5
9 баллов
2 года назад
Перевод с ENG на РУС коробки.
Хороший заказчик.
Весь текст переведен. представлен в сроки
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