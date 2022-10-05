Добрый вечер! Нужно отрисовать векторные линейные изображения. 3-4 штуки. Пример приложил. Пишите цену, сроки.
Александр Воронцов opryopry
- Иллюстрации и Рисунки39 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Добрый день, нужен файл stp для чпу. Есть размеры детали, фото. Нужен файл. Готов оплатить 600рублей.Чертежи и Схемы12 заявокЗакрытгод назад
Добрый день! Есть exe файл программы - программа управляет станком. Нужно в эту программу вставить новый дизайн. Размер программы 900кб. [table]Date compiled:Fri, August 9, 2013, 8:51:29 PMLinker version:9.0Machine type:Intel 386 or later processors and compatible processorsPE ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день, нужно сделать вымышленный дизайн для нанесения на стену. Пример приложил. Т.е. берете текущий пример, меняете картинки, можно цвет, форму и делаете свое. Компания одной тематики и используемые фото тоже. К примеру, РЖД - поезда, вокзалы ...Дизайн продукции8 заявокЗакрытгод назад
Добрый день! Нужна помощь по устранению ошибки - не закрывается по тапу всплывающее окно на телефонах. http://500print.ru кнопка видео на 1 экране.Завершенгод назад
- $10
Добрый день, есть материал съемка выполнения работ из роликов и фото. нужно сделать единый материал с переходами и тд. В каждой папке исходных видео 4-5 шт по 30-40сек. Видео сняты на телефон. Готовые видео должны получится примерно ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершенгод назад
- $80
Добрый день, нужно сверстать лендинг примерно 7 экранов. Полностью рабочий с формами, скролами, отправкой форм и тд. Дизайн прикреплен. Мобильная версия будет через 1-2 дня. Верстка на flex или блочная, никаких bootstrap!!! Блоки независимые, чтобы можно было менять местами и ...Завершенгод назад
- $25
Добрый день! Нужно сделать в линейном стиле иконки-иллюстрации размером 120-120px Исходники фото части устройства. Иконки нужны для описания работы устройства. (промывка, тестирование, распыление и тд.) Кол-во 8-10шт.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершенгод назад
Добрый день! Нужно сделать 3Д модель оборудования. Часть его собрана из профилей, которые можно найти в открытом доступе, поэтому моделировать придется только некоторые части. Также в доступе можно найти мотор привода. Фото оборудования приложено к заданию. Нужны ...3D-графика13 заявокЗакрытгод назад
Добрый день! Нужно продать товар через рекламу ВК. Требования: 1) Кейсы похожей тематики 2) Расчет для рк 3) Опыт работы от 1 года. Оффер - конкурентный тут http://1.cos-beauty.ru/ Есть группа в ВК, если надо. Предлагайте цены, сроки и тд.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужно отрисовать UI-UX дизайн экранов, аналог оплаты парковки. разрешение 1280-1024px. Есть брэндбук, по цветам, шрифтам, фото и элементы пример с аналогичного терминала, описания экранов, что должно быть. Экранов примерно 8 шт. Пример прикрепил. ИСХОДНИК в ...Дизайн интерфейсов и игр27 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, нужно перевести с русского на правильный английский текст на коробке. Примерно 1500-2000 символов. Пример одной стороны коробки прикрепил. Цена 500руб. ТЗ в файле, дам исполнителю.Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день, нужно отрисовать предметы в виде линейных иллюстраций. Товар и принадлежности. Нужно сделать один товар в разных ракурсах. 4 иллюстрации будет не сложные. Пример товара и линейной иллюстрации прикреплен. Исходник нужен в иллюстраторе, с возможностью редактирования любой линии и ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день, нужно настроить контекст в 2х сетях. Присылайте кейсы и тд. Тема не широкая, узкая. Поиск будет минимальный, РСЯ побольше. Пишите бюджет. Срок 2-3 дня.Контекстная реклама19 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Добрый день, нужно разработать техдизайн, наброски станка, аналог 3д принтера. Есть похожий образец в европе, китае. Нужно сделать свой дизайн, решения по размещению электроники, приводов. В начале нужны наброски на бумаге, затем, если умеете в 3Д программе, ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $7
Добрый день, нужна помощь по сайте 1) Убрать CSS из кода в файл 2) посмотреть почему не работают формы отправки 3) проверить работу форм с UTM метками Сроки: 1-2 часаВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Добрый день! Нужно вставить в готовый сверстанный лендинг HTML+CSS новые блоки. Десктоп и мобильный дизайн есть, планшет подогнать. Дизайн блоков прикреплен, блоки не сложные. Также нужно подключить в новый блок форму (php), сейчас на лендинге это есть. Также подключить скрипт ...Завершен2 года назад
Добрый день, нужно сверстать лендинг примерно 13 экранов. Полностью рабочий с формами и тд. Дизайн прикреплен. Мобильная версия будет через 1-2 дня. Планшет адаптировать из десктопа. Верстка на flex или блочная, никаких bootstrap итд. ТЗ по блокам будет исполнителю. Кросбраузерно, ...Завершен2 года назад
- $40
Добрый день, нужно сделать модель шланга и менять немного формы, надписи как в каталоге. 12 шт. Пример сделанного 1 шланга приложил. Каталог по ссылке - https://gidrosystema.ru/ckeditor_assets/attachments/13/ivg_oil_rukava_maslobenzostojkie.pdf Нужен не пропадающий исполнитель. Таких каталогов еще 8 шт для дальнейшей работы.3D-графика25 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день. Есть 3D модель, нужно немного изменить ее, убрать слои, нанести новые надписи. Посмотреть исходники можно на скрине. Есть obj и тд. Наложить названия - 20 шт. Новые модели из старой - 2-3 шт.3D-графика12 заявокЗакрыт3 года назад