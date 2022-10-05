Добрый день! Нужно вставить в готовый сверстанный лендинг HTML+CSS новые блоки. Десктоп и мобильный дизайн есть, планшет подогнать. Дизайн блоков прикреплен, блоки не сложные. Также нужно подключить в новый блок форму (php), сейчас на лендинге это есть. Также подключить скрипт ...