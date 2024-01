Добрый день! Есть exe файл программы - программа управляет станком. Нужно в эту программу вставить новый дизайн. Размер программы 900кб. [table]Date compiled:Fri, August 9, 2013, 8:51:29 PMLinker version:9.0Machine type:Intel 386 or later processors and compatible processorsPE ...