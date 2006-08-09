Самый качественный перевод вашых текстов.
Здраствуйте, я Александра.
Специализируюсь на переводе текста
Английский-русский(и наоборот)
Английский-украинский(и наоборот)
на уровне В1+.
Чем преимущественно сотрудничество со мной:
-24/7 на связи
-Четкое выполнение поставленой задачи
-Максимально короткие сроки исполнения(меньше чем 1 день)
-Высокое качество перевода( английская граматика и знание лексики на высшем уровне)
[email protected] e-mail
https://t.me/karmazyn_olexandra-telegram
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Перевод слоганов на английский128 просмотров
- Перевод инструкции128 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
3 года назад
Весь текст переведен. представлен в сроки
Ответный отзыв
Хороший заказчик.
$5
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель!Быстро,качественно-профессионально.Крайне рекомендуем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик