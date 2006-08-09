karmazyn

Олександра Кармазин karmazyn

 
18 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Самый качественный перевод вашых текстов.

Здраствуйте, я Александра.

Специализируюсь на переводе текста

Английский-русский(и наоборот)

Английский-украинский(и наоборот)

на уровне В1+.

Чем преимущественно сотрудничество со мной:

-24/7 на связи

-Четкое выполнение поставленой задачи

-Максимально короткие сроки исполнения(меньше чем 1 день)

-Высокое качество перевода( английская граматика и знание лексики на высшем уровне)

[email protected] e-mail

https://t.me/karmazyn_olexandra-telegram

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Отзывы заказчиков

opry
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
9 баллов
3 года назад
Перевод с ENG на РУС коробки.
Весь текст переведен. представлен в сроки
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
anaba2013
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
12 дней назад
$5
10 баллов
3 года назад
Профессиональный перевод с русского на английский.Не гугл переводчик!
Отличный исполнитель!Быстро,качественно-профессионально.Крайне рекомендуем к сотрудничеству.
Очень хороший заказчик
Ответный отзыв