Профессиональный перевод с русского на английский.Не гугл переводчик!

ПереводыЗавершен11 заявок671 просмотр
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Требуется профессиональный корректный перевод 9-10 слоганов с русского на английский языки-на 100% передающий суть слоганов.

2 года назад
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
karmazyn
17 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$5
1 день
Отличный исполнитель!Быстро,качественно-профессионально.Крайне рекомендуем к сотрудничеству.
Очень хороший заказчик
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