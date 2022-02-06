Перевод с английского

ПереводыЗакрыт16 заявок868 просмотров
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Добрый день, коллеги!

Требуется перевод ряда инструкций перевод 20 инструкций с английского и на немецкий Тематика: С/Х, ИТ, Техника (медицина).

Указывайте ваши ставки/опыт, а также почту для связи.

Оплата поэтапная по сдаче материала.

2 года назад
guest_16440650290391
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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