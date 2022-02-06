Перевод с английского

Здравствуйте! Есть заказ на перевод серии видео (с англ на рус), посвященных заболеваниям соединительной ткани, и создании русских субтитров к ним. Пример видео: https://www.youtube.com/watch?v=WqTiSHTk39A Пожалуйста, откликайтесь, только если вы занимаетесь [b]и тем, и другим[/b] [b](переводом и ...