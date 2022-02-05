Закадровый перевод на русский язык 20-ти минутного видео ролика.

Требуется фрилансер-переводчик. Пока это небольшие новостные блоки на тему микроэлектроники (это важно, человек должен быть в контексте или готов в него погрузиться) с периодичностью пару раз в месяц объёмом до 100 слов. В дальнейшем, в ...