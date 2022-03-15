Отредактировать англ. перевод текста сайта

$200
ПереводыЗавершен22 заявки1015 просмотров
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Необходимо проверить и отредактировать перевод текста технического сайта. Соблюсти стилистику украинского сайта - лаконично, четко, как в инструкции. В сайте - 8 разделов со статьями. Статьи краткие - по 3-5 предложений.

2 года назад
svetar0712
Светлана 
51 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
2 года назад
$200
11 дней
Антон, прекрасно выполнил поставленную задачу. Перевод был сложным, технический текст, много схем.Антон все делал быстро, быстрее установленных сроков, подробно и быстро отвечал на все вопросы. Было очень приятно совместно работать. Рекомендую как эксперта своего дела. Я и в дальнейшем планирую с Антоном работать.
Был очень рад поработать со Светланой. Всегда на связи, все моменты по переводу решались оперативно по мере возможности. Своевременная оплата. Всем доволен. Заказчика рекомендую.
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