Перекласти презентацію з англійської мови на українську

ПереводыЗавершен5 заявок640 просмотров
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Необхідно перекласти текст презентації на українську мову з англійської. Як максимум - виконати переклад і замінити текст самої презентації, як мінімум - просто перекласти текст на українську мову і розмістити переклад у документі doc

Розгляну усі пропозиції :)

2 года назад
hrwortex
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
xCloudyVladx
Влад 
21 годУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$10
1 день
UAH
Хороший исполнитель, вносил все правки по запросу, рекомендую)
Все отлично
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