Перевод, 56 страниц каталога, АНГЛ &#8594; РУ

ПереводыЗакрыт30 заявок840 просмотров
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Требуется перевод каталога по зубным имплантам, учитывая шрифты и положение текста. 

Работа с Adobe или любой удобной программой. Корректировки текстов приветствуются, после предварительного согласования.

Срок: 10 дней.

Замечание: прикреплён сжатый файл, для оценки работ; Оригинал высылаем на почту или облачной ссылкой.

2 года назад
guest_16437996514139
2 года в сервисе
Был
год назад
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