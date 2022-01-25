Устный перевод с русского на китайский

Необходимо устно перевести с русского на китайский небольшую видеопрезентацию и записать переведенные фразы на аудио. В презентации используются физические термины. Ссылка на презентацию https://drive.google.com/file/d/1H3FH42ww1r3Em-NbttiyZd8ynE8Ccfvs/view?usp=sharing

В результате нужен аудиофайл или аудиофайлы на китайском. К аудиофайлу должны прилагаться тайм-коды для того, чтобы данный устный перевод можно было бы смонтировать и наложить на оригинальное видео на русском языке.