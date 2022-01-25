Устный перевод с русского на китайский

ПереводыЗакрыт3 заявки624 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо устно перевести с русского на китайский небольшую видеопрезентацию и записать переведенные фразы на аудио. В презентации используются физические термины. Ссылка на презентацию https://drive.google.com/file/d/1H3FH42ww1r3Em-NbttiyZd8ynE8Ccfvs/view?usp=sharing

В результате нужен аудиофайл или аудиофайлы на китайском. К аудиофайлу должны прилагаться тайм-коды для того, чтобы данный устный перевод можно было бы смонтировать и наложить на оригинальное видео на русском языке.

2 года назад
Max78
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Перевод с русского на английский

    57 тысяч символов текста. перевести с русского на английский.  Проверю уровень английского в разговоре по телефону. Оплата только через этот сайт, т.к. прохвостов тут хватает.

    Переводы20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Качественный перевод на английский язык

    Необходимо перевести, а также отредактировать (орфографические, пунктуационные и логические ошибки) текст объемом около 5000-5500 символов на Английский язык. Тематика - финансы, инвестиции.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перевод на английский

    Требуется исправить ошибки  и по надобности грамотно переформулироватьи юридическое коммерческое предложение на Английском.   Срок выполнения - не позже 27/01/22, желательно сегодня вечером. Объём - до 4 страниц печатного текста

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перевести и оформить в пдф

    Добрый вечер! Требуется перевести и оформить в пдф около 100 инструкций на немецком языке. Т.е. нужен человек, который хорошо и быстро работает в пдф с базовым знанием немецкого языка.

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Написать статью на украинском и перевести на английский

    Нужно написать статью на украинском, после чего отправить мне на "обработку" а затем я отправлю исполнителю отредактированый текст который нужно перевести на английский с выдержанным смыслом...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод

    Переводить с польского на русский С английского на русский

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевести сайт на казахский

    Нужно перевести сайт на казахский. Большая часть работы уже сделана в прошлом году. Осталось доперевести новый контент, который появился за последние несколько месяцев.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Написать статьи в блог на французском языке

    $22

    Во франкоязычный блог необходимо написать 3 статьи. Тематика - вентиляция и кондиционирование. Объем каждой статьи: 500 слов. Тариф: $1,5 за 100 слов. Необходимо хорошее знание французского и умение писать интересно. Уникальность по Адвего не ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    2 года назад