Написать статьи в блог на французском языке

Добрый день уважаемые исполнители, нужен переводчик для шаблонов email-писем с немецкого на английский язык. Тематика: email переписка, деловая, бизнес/торговля, ювелирные изделия Во многих шаблонах встречаются повторения (фразы, предложения, целые абзацы) Кол-во символов за вычетом повторений: примерно 10000 Подробное ТЗ выбранному ...
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Во франкоязычный блог необходимо написать 3 статьи.
Тематика - вентиляция и кондиционирование.
Объем каждой статьи: 500 слов.
Тариф: $1,5 за 100 слов.
Необходимо хорошее знание французского и умение писать интересно.
Уникальность по Адвего не менее 90%.
Просьба откликаться только в том случае, если устраивает тариф.
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