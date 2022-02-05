Перевод отдельных фраз ru >> en

ПереводыЗавершен5 заявок579 просмотров
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В приложенном файле необходимо перевести русскоязычные фразы на английский (в идеале с учетом специфики - файл для логистической платформы). Пунктуацию оставить прежней.

2 года назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
antinz
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
2 года назад
$144
4 дня
RUBUAHWMZ
Доволен работой с Антоном, все сделано качественно и в срок. Там, где необходимо было уточнить контекст - Антон уточнял, что обычно крайне важно для перевода.
Очень доволен сотрудничеством с Андреем. Всегда на связи, коммуникация на высоте. Своевременная оплата. Только рекомендации.