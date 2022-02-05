Перевод отдельных фраз ru >> en

Перевести код с С на С++, оставить комментарии с объяснениями, переделать меню, ввод данных на русский язык. Скажите, за сколько часов сможете закончить.
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В приложенном файле необходимо перевести русскоязычные фразы на английский (в идеале с учетом специфики - файл для логистической платформы). Пунктуацию оставить прежней.
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