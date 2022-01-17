Перевести текст с английского в таблицах

$15
ПереводыЗакрыт27 заявок883 просмотра
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14 таблиц (как на фото). Перевести текст с английского на русский. Текст про ремонт коробки передач. Сильно оформлять не надо, просто чтобы было читаемо. 

2 года назад
guest_16425928244199
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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