Перевести текст с английского в таблицах

Здравствуйте, Есть заказ на перевод с английского на русский медико-социальных брошюр по теме "дисплазия соединительной ткани" для пациентов с разными заболеваниями из этой группы . В ответе, пожалуйста, пишите свои расценки и примерные сроки изготовления перевода. С уважением, Александра