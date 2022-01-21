Перевод описания сервиса (OCR) с русского на английский

5 статей-инструкций на английском, по ~5000 знаков каждая Тематика: финансы, блокчейн Нужно сохранять стилистику и структуру (абзацы) англоязычной статьи при переводе на русский, все ссылки нужно удалить Оставлять изображение на тех же местах в структуре статей Уникальность более 90% ...