Перевод описания сервиса (OCR) с русского на английский

ПереводыЗавершен14 заявок838 просмотров
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Перевести текст(описание сервиса) с русского на английский на тему "Оптическое распознавание изображений" (OCR, изображение в текст).

Текст отправлю исполнителю. Размер текста:

Без пробелов: 3 152

Всего слов: 433

Переводы с автоматических переводчиков не интересуют.

Жду ваши цены полностью за текст или за кол-во символов/слов.

Оплата юмани, карта(Украина)

2 года назад
Alfatroniks
Алексей 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
2 года назад
$15
1 день
RUBUAHWMZ
Все отлично. Сроки соблюдены. Заявленные параметры тоже.
Всё хорошо. Спасибо за работу.