Перевод небольшого текста на 4 языка

ПереводыЗавершен8 заявок698 просмотров
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Нужно перевести небольшой текст (примерно 3500 знаков) с русского на 4 языка: ES, FR, PT, IT.

2 года назад
dpochtennykh
Дмитрий 
48 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$36
1 день
Отличный перевод, быстро и качественно. Настоятельно рекомендую!
очень приятно сотрудничать! всегда на связи и достойная оплата!