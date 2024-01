Quality is never an accident; it is always the result of intelligent effort!

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Хочу предложить свои услуги профессионального переводчика с 2010г))) Языки - это мое хобби и работа, работаю с английским.....польским, французским. итальянским ......языками, английский - уровень С1 по CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Простыми словами - "книжный червь" . Финалист программы обмена будущими лидерами FLEX, США. Знаю в деталях грамматические, стилистические, идиоматические тонкости языка.

Выпускница КНУ им.Тараса Шевченко (западная филология). Всегда ориентируюсь на качество и оперативность, а не количество. Обращайтесь, рада сотрудничеству!