Оксана Миркунова Ksenija46Ksenija46
54 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Quality is never an accident; it is always the result of intelligent effort!
Здравствуйте, уважаемые заказчики! Хочу предложить свои услуги профессионального переводчика с 2010г))) Языки - это мое хобби и работа, работаю с английским.....польским, французским. итальянским ......языками, английский - уровень С1 по CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Простыми словами - "книжный червь" . Финалист программы обмена будущими лидерами FLEX, США. Знаю в деталях грамматические, стилистические, идиоматические тонкости языка.
Выпускница КНУ им.Тараса Шевченко (западная филология). Всегда ориентируюсь на качество и оперативность, а не количество. Обращайтесь, рада сотрудничеству!
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$40
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Отзывы заказчиков
$36
10 баллов
2 года назад
Отличный перевод, быстро и качественно. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
очень приятно сотрудничать! всегда на связи и достойная оплата!
$20
10 баллов
3 года назад
Качественный перевод за короткий срок!
Ответный отзыв
очень приятно сотрудничать! рекомендую!
$200
10 баллов
4 года назад
Работы было много и разной, все было сделано точно и в срок. Была все время на связи, делала свои предложения по заказу. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Очень приятно сотрудничать! Рекомендую
$45
10 баллов
4 года назад
Успела в сжатые сроки за ночь сделать перевод и оформить все в pdf. Перевод хороший, рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо за работу! Рекомендую!
$20
10 баллов
4 года назад
Перевод выполнен быстро и точно в срок!
Ответный отзыв
очень приятно сотрудничать! уже не первый раз сотрудничаем) предоплата 100%
Переводы
78 отзывов(-1)
$3/час
от $2от 1 часа
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