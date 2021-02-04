Перевод с английского на русский

$25
ПереводыЗавершен4 заявки311 просмотров
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Нужно перевести текст про медицинское оборудование с английского на русский  (в файле много картинок). Перевод предоставить в .doc или .rtf формате.

Дедлайн: 7 февраля 

3 года назад
transhelp
Ирина 
30 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$20
1 день
Качественный перевод за короткий срок!
очень приятно сотрудничать! рекомендую!
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