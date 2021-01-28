Требуется переводчик с русского на китайский

ПереводыЗакрыт7 заявок414 просмотров
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Требуется переводчик с русского на китайский (крайне желательно НОСИТЕЛЬ китайского языка, владеющий русским) для перевода текста "правила работы на нашем сайте для наших китайских партнёров".

Помимо этого имеется предложение долгосрочного оплачиваемого сотрудничества, всё расскажем подробнее заинтересовавшимся. 

3 года назад
nadkar90
Надежда 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад