Корректировка перевода (Google translate)

Добрый день. Нужно следить за актуальной и [b]важной [/b]информацией по wallstreetbets и переводить её на русский язык. Источник [url=https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/hot/]wallstreetbets (reddit.com) [/url]За сегодня готов купить 3 переведенных поста.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте нужно подкорректировать статьи медицинские тема, перевод с англ через гугл транслейт, пример https://www.webmd.com/parenting/baby/infants-children#1
- Похожие заказы
- Переводы11 заявокЗакрыт3 года назад
Перевести небольшой текст с Англиского на финский.Переводы36 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Требуется перевод хар-к товара на фото и перевод голоса и текста на видео. Длина ролика 1.22 мин язык перевода Южная Корея - РусскийПереводы11 заявокЗакрыт3 года назад
- $2
Необходим перевод на португальский [url=https://docs.google.com/document/d/1j152jVgLdQtaK6mQ5d2bZ2_QZOnhvrMRUEPNAD81-kc/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1j152jVgLdQtaK6mQ5d2bZ2_QZOnhvrMRUEPNAD81-kc/edit?usp=sharing[/url] Вычитывать будет нейтив, посему за большое число ошибок - штрафы. В приоритете скорость и качесто. Сначала на тест берем один текст, потом остальные. В списке 20 текстов всего будет. Указываем цену за 1000 ...Переводы2 исполнителяЗавершен3 года назад
- $80
Перевести текст видео https://shrlink.top/el4GEZ5iDVKПереводы137 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен перевод также картинок и подписей к ним. Жду предложений по ценеЗакрыт3 года назад
Требуется рерайт статей на английском языке о частотах связи используемых в различных странах. Уровень статей на выходе высокий - возможно будут читать жители англоязычных стран. Также нужно перевести несколько статей на английский язык - тематика электроника. Исполнители ...Переводы42 заявкиЗакрыт3 года назад
+ 1 стр. сертификат страна производитель Корея С английского на украинский документы во вложениях upd изза максимального размера файлы сжал и залил на облако https://1drv.ms/u/s!AiSBhg4X-oQ4gY4kptRyRy0eMiUPww?e=ZgC8mS Upd заявки можно уже не подавать. Я с исполнителем определился, просто временно на паузе статус ...Завершен3 года назад
Здравствуйте! Нужен перевод 1 страницы на испанский , текста мало. 200 рублей. Срок - сегодня!Завершен3 года назад