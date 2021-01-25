Корректировка перевода (Google translate)

ПереводыЗакрыт125 заявок2775 просмотров
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Здравствуйте нужно подкорректировать статьи медицинские тема, перевод с англ через гугл транслейт, пример https://www.webmd.com/parenting/baby/infants-children#1

3 года назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад