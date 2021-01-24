Перевод 16 стр технического текста об авиации

ПереводыЗакрыт18 заявок476 просмотров
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Нужен перевод также картинок и подписей к ним.

Жду предложений по цене

3 года назад
13x_skywalker
Наталина 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Valentina00000
46 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$15
3 дня
Отвратительная работа, исполнитель после прогона через переводчик не удосужилась даже немного подправить перевод. В итоге текст совершенно нельзя использовать. Забрала деньги, на сообщения не отвечает, хотя и бывает на сайте и оставила даже мне отзыв. По мейлу отвечает 16-летний подросток, соответственно обманывает уже на этапе обсуждения деталей работы. Хотите остаться без денег и работы за которую оплатили - обращайтесь к ней. Описание обязанностей на карточке ложное. Отзывы вероятно тоже накрученные.
Хороший, вежливый заказчик. Чёткая постановка задачи. Было приятно сотрудничать! Рекомендую!
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