Перевод 16 стр технического текста об авиации

Отвратительная работа, исполнитель после прогона через переводчик не удосужилась даже немного подправить перевод. В итоге текст совершенно нельзя использовать. Забрала деньги, на сообщения не отвечает, хотя и бывает на сайте и оставила даже мне отзыв. По мейлу отвечает 16-летний подросток, соответственно обманывает уже на этапе обсуждения деталей работы. Хотите остаться без денег и работы за которую оплатили - обращайтесь к ней. Описание обязанностей на карточке ложное. Отзывы вероятно тоже накрученные.