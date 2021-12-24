Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
2 года назад
Все отлично! Наталина быстро и без ошибок добавила товары на сайт битрикс согласно ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству
$5
10 баллов
2 года назад
Спасибо, все четко и в срок Рекомендую
Ответный отзыв
Четкое задание, оплата без задержки. Рекомендую
$5
10 баллов
2 года назад
Спасибо за хорошо выполненную работу.
Ответный отзыв
Четко поставленное задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
2 года назад
Наталина выполняет свою работу качественно и чётко по ТЗ. Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы и делает исправления. Настоятельно рекомендую Наталину в качестве исполнителя.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная обратная связь и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.