13x_skywalker

Наталина 13x_skywalker

 
29 летРоссия/Лобня
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Добавить 330 товаров на битрикс.
Все отлично! Наталина быстро и без ошибок добавила товары на сайт битрикс согласно ТЗ. Рекомендую!
Задача поставлена четко, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
web-internet
Тимур 
30 летБолгария
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
2 года назад
Добавить товары на сайт OpenCart
Спасибо, все четко и в срок Рекомендую
Четкое задание, оплата без задержки. Рекомендую
Ответный отзыв
Nikitrest
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
2 года назад
Размещение информации на сервисах бронирования
Спасибо за хорошо выполненную работу.
Четко поставленное задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Pavel_SV
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
2 года назад
Нужно доработать опубликованные тексты на вордпресс по ТЗ
Наталина выполняет свою работу качественно и чётко по ТЗ. Всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы и делает исправления. Настоятельно рекомендую Наталину в качестве исполнителя.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, своевременная обратная связь и оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв