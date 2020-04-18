Здравствуйте! Адресс сайта: см в ТЗ PHP, YII2, Самописный, есть комментарии в коде. Просьба ознакомиться с прикрепленным ТЗ. Так же есть подробное видео с комментариями по каждой задаче. Задача коротко: 1) Сделать все работы указанные в ТЗ на ...
Никита Оситров NikitrestNikitrest
- Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Здравствуйте! Необходимо разместить информацию о каждой из площадок (4 штуки) на всех 40-а сайтах из списка, который вышлю исполнителю. Пример сайтов: idoevent.ru, studiorent.ru. Что нужно будет заполнять: Всю возможную информацию по образцу. Образец информации (Ссылки на ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Нужно доделать сайт (приложение) на vue. js.Это сайт по подбору площадок под мероприятия.Есть исходники. Ознакомиться с сайтом можно по ссылке: https://competent-heisenberg-3fdf54.netlify.app/ Что нужно доделать минимум: - [ ] Проверить исходники. ( все ли передал предыдущий программист) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Сайт на WP Элементор. Сайт будет создаваться по аналоги с существующим. 1) Нужно повторить логическую структуры относительно всех участников. А именно со стороны заказчика мероприятия и со стороны площадки предоставляющей помещения заказчику. 2) Учесть все технические ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен план Сео продвижения для сайта донера ( В личку) На этом донере планируется создание копии сайта баш тудей Нужен подробный план внутренней и внешней оптимизации. Поэтапно расписать подробный план действий. Указать рекомендации, стратегию. Только белые методы. Если возникнут вопросы пишите. ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужно подробное тз для создания сайта на WP Элементор. Сайт будет создаваться по аналоги с существующим. 1) Нужно расписать логическую структуры относительно всех участников. А именно со стороны заказчика мероприятия и со стороны площадки предоставляющей ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужен креатив средства по омоложению для женщин. Нужно 3 разных креатива. гео: Румыния. Надписи нужны на румынском. примеры во вложении и в личку.Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Сайт Loftblackout.ru Нужен аудит отдельно прошу указать стоимость и Корректировка ставок в Я. Директ прошу отдельно указать стоимость по каждой услуге. Спасибо!Контекстная реклама19 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день, нужен логотип. Эскиз логотипа во вложении. Эскизы круглых стикеров во вложении. Исходники должны быть сделаны или переведены в формат фотошопа ( Векторное изображение по слоям) Логотип ( любой размер в векторе, фон черный) Диаметр стикеров №1,2 (22 см) ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Нужно создать рекламу на Яндексе. Нужно создать и настроить контекст: Поиск+ РСЯ. с учетом переноса его в гугл через Телепорт. 1) Есть ключевые из Раш аналитикс с Кластеризацией и минус словами Надо их оценить, выбрать, ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! У нас склад, а именно контейнеры ( типа морских) для хранения личных вещей или для не больших интернет магазинов. Наш сайт [url=https://www.xn----7sbmrggysh2a.xn--p1ai/]https://www.склад-офис.рф/[/url] Нужно придумать темы для статей 15-20 тем Каждая тема по 1500 - 2000 символов К каждой ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Нужен человеческий текст на тему Лофт ( место для проведения дня рождения, вечеринок, тренингов, свадеб и т.д.) Кому тема праздников, тусовок близка - прошу откликнуться. Конкретные темы (статьи), которые нужно раскрыть: 1.Скажи какой ты выбрал ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен4 года назад
SEO оптимизация сайта на Тилда, одна страница. Есть Я.Дир и Гугл. Эд. ( редко используется контекст) Нужно: 1) Проанализировать сайт 2) Составить подробный план действий по оптимизации. 3) Оставить рекомендации по продвижению. 4) Зафиксировать показания позиций по ключ словам в ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно создать и настроить контекст: обычный+кмс. (яндекс и Google.) 1) Отредактировать семантическое ядро ( Есть пример ключевых слов, нужно их оценить, выбрать, добавить) 2) Прописать объявления по ключевым словам 3) Настроить оптимальную стратегию торгов 4) Применить рекламные купоны на ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $230
Работа без холодных звонков и поиска клиентов! Обязанности: - Прием входящих звонков; - Консультирование клиентов по интересующим вопросам (услуги, оплата и т.д.) по телефону, почте, в чате; - Ведение корректной базы данных (CRM - битрикс24) и отчетности; обучим! - Расчет ...Управление проектами17 заявокЗакрыт5 лет назад
- $240
Работа без холодных звонков и поиска клиентов! [b]Обязанности:[/b] - Прием входящих звонков; - Консультирование клиентов по интересующим вопросам (услуги, оплата и т.д.) по телефону, почте, в чате; - Ведение корректной базы данных (CRM) и отчетности; обучим! - Расчет стоимости услуг ...Подбор персонала (HR)17 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужно создать 8 разных макетов в векторе или в форматах: cdr, dxf, artcam. Один макет это 20-25 изогнутых полос. Образец с которого нужно сделать макеты во вложении. ( учитываются только жёлтые полосы) Макет в дальнейшем будет использоваться для ЧПУ. Параметры ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Есть фото интерьера, нужно сделать их привлекательными, уютными ( подобрать яркость, контраст, цвета, фильтр), убрать изъяны ( убрать складки на белье), доработать изъяны стен. Нужно что бы вы сами захотели там спать и ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен дизайнер с опытом создания сайтов. Необходимо сделать сайт на сервисе Tilda.cc Опыт работы на этом сервисе приветствуется! 1) Создать новый современный дизайн на основе существующего сайта. ( Лендинга ) 2) Текст, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Хорошее знание английского языка обязательно. 1)Нужно найти 10 или больше компаний которые продают данные прогнозов погоды по всему миру или минимум по 1/3 основных стран. 2) связаться с ними ( по почте [email protected] пароль в личку), ...Переводы11 заявокЗакрыт7 лет назад