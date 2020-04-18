Nikitrest

Никита Оситров Nikitrest

 
43 годаРоссия/Болхов
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Php доработки сайта

    Здравствуйте! Адресс сайта: см в ТЗ PHP, YII2, Самописный, есть комментарии в коде. Просьба ознакомиться с прикрепленным ТЗ. Так же есть подробное видео с комментариями по каждой задаче. Задача коротко: 1) Сделать все работы указанные в ТЗ на ...

    PHPYii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Размещение информации на сервисах бронирования

    Здравствуйте! Необходимо разместить информацию о каждой из площадок (4 штуки) на всех 40-а сайтах из списка, который вышлю исполнителю. Пример сайтов: idoevent.ru, studiorent.ru. Что нужно будет заполнять: Всю возможную информацию по образцу. Образец информации (Ссылки на ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Дописать приложение vue. Js

    Добрый день! Нужно доделать сайт (приложение) на vue. js.Это сайт по подбору площадок под мероприятия.Есть исходники. Ознакомиться с сайтом можно по ссылке: https://competent-heisenberg-3fdf54.netlify.app/ Что нужно доделать минимум: - [ ] Проверить исходники. ( все ли передал предыдущий программист) ...

    JavascriptVue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание сайта.

    Добрый день! Сайт на WP Элементор. Сайт будет создаваться по аналоги с существующим. 1) Нужно повторить логическую структуры относительно всех участников. А именно со стороны заказчика мероприятия и со стороны площадки предоставляющей помещения заказчику.  2) Учесть все технические ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • План Сео продвижения. ( ТЗ для сео специалиста)

    Нужен план Сео продвижения для сайта донера ( В личку)  На этом донере планируется создание копии сайта баш тудей Нужен подробный план внутренней и внешней оптимизации. Поэтапно расписать подробный план действий. Указать рекомендации, стратегию. Только белые методы. Если возникнут вопросы пишите. ...

    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить подробное ТЗ

    Добрый день! Нужно подробное тз для создания сайта на WP Элементор. Сайт будет создаваться по аналоги с существующим. 1) Нужно расписать логическую структуры относительно всех участников. А именно со стороны заказчика мероприятия и со стороны площадки предоставляющей ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Креатив для рекламы на Фейс Бук

    Добрый день! Нужен креатив средства по омоложению для женщин.  Нужно 3 разных креатива. гео: Румыния. Надписи нужны на румынском. примеры во вложении и в личку.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать логотип по эскизу и стикеры с его участием.

    Добрый день, нужен логотип. Эскиз логотипа во вложении.  Эскизы круглых стикеров во вложении. Исходники должны быть сделаны или переведены в формат фотошопа ( Векторное изображение по слоям) Логотип ( любой размер в векторе, фон черный) Диаметр стикеров №1,2 (22 см) ...

    Photoshop
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание контекстной рекламы в Яндекс

    Добрый день! Нужно создать рекламу на Яндексе. Нужно создать и настроить контекст:  Поиск+ РСЯ. с учетом переноса его в гугл через Телепорт.  1) Есть ключевые из Раш аналитикс с Кластеризацией и минус словами Надо их оценить, выбрать, ...

    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать статьи для сайта по хранению вещей

    Добрый день!  У нас склад, а именно контейнеры ( типа морских) для хранения личных вещей или для не больших интернет магазинов. Наш сайт [url=https://www.xn----7sbmrggysh2a.xn--p1ai/]https://www.склад-офис.рф/[/url]  Нужно придумать темы для статей 15-20 тем Каждая тема по 1500 - 2000 символов К каждой ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Копирайтер написание статей.

    Добрый день! Нужен человеческий текст на тему Лофт ( место для проведения дня рождения, вечеринок, тренингов, свадеб и т.д.) Кому тема праздников, тусовок близка - прошу откликнуться.  Конкретные темы (статьи), которые нужно раскрыть: 1.Скажи какой ты выбрал ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • SEO оптимизация сайта.

    SEO оптимизация сайта на Тилда, одна страница. Есть Я.Дир и Гугл. Эд. ( редко используется контекст) Нужно: 1) Проанализировать сайт 2) Составить подробный план действий по оптимизации. 3) Оставить рекомендации по продвижению. 4) Зафиксировать показания позиций по ключ словам в ...

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание Контекстной рекламы на одностраничник, Яндекс и Google.

    Добрый день!  Нужно создать и настроить контекст: обычный+кмс. (яндекс и Google.) 1) Отредактировать семантическое ядро ( Есть пример ключевых слов, нужно их оценить, выбрать, добавить)  2) Прописать объявления по ключевым словам 3) Настроить оптимальную стратегию торгов 4) Применить рекламные купоны на ...

    Семантическое ядро
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Менеджер по сопровождению клиентов

    $230

    Работа без холодных звонков и поиска клиентов! Обязанности: - Прием входящих звонков; - Консультирование клиентов по интересующим вопросам (услуги, оплата и т.д.) по телефону, почте, в чате; - Ведение корректной базы данных (CRM - битрикс24) и отчетности; обучим! - Расчет ...

    Управление проектами17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Менеджер по сопровождению клиентов

    $240

    Работа без холодных звонков и поиска клиентов! [b]Обязанности:[/b] - Прием входящих звонков; - Консультирование клиентов по интересующим вопросам (услуги, оплата и т.д.) по телефону, почте, в чате; - Ведение корректной базы данных (CRM) и отчетности; обучим! - Расчет стоимости услуг ...

    Подбор персонала (HR)17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создать макеты в векторе или (cdr, dxf, artcam.) Один макет это 20-25

    Добрый день! Нужно создать 8 разных макетов в векторе или в форматах: cdr, dxf, artcam. Один макет это 20-25 изогнутых полос. Образец с которого нужно сделать макеты во вложении. ( учитываются только жёлтые полосы)  Макет в дальнейшем будет использоваться для ЧПУ. Параметры ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Фото редактирование, ретушь.

    Добрый день! Есть фото интерьера, нужно сделать их привлекательными, уютными ( подобрать яркость, контраст, цвета, фильтр), убрать изъяны ( убрать складки на белье), доработать изъяны стен. Нужно что бы вы сами захотели там спать и ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание сайта на сервисе Tilda

    Нужен дизайнер с опытом создания сайтов. Необходимо сделать сайт на сервисе Tilda.cc Опыт работы на этом сервисе приветствуется! 1) Создать новый современный дизайн на основе существующего сайта. ( Лендинга ) 2) Текст, ...

    Tilda
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Поиск информации на иностранных ресурсах

    Добрый день! Хорошее знание английского языка обязательно. 1)Нужно найти 10 или больше компаний которые продают данные прогнозов погоды по всему миру или минимум по 1/3 основных стран. 2) связаться с ними ( по почте [email protected] пароль в личку), ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
13x_skywalker
Наталина 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$5
10 баллов
2 года назад
Размещение информации на сервисах бронирования
Четко поставленное задание, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за хорошо выполненную работу.
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Inness_Inc
Инна 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
2 года назад
Создание сайта на сервисе Tilda
Остались только позитивные впечатления
Спасибо Инне за хорошую работу, за красивый дизайн, быструю работу, отзывчивость. Советую этого исполнителя. Инна создавала сайт в сервисе Tilda, сайт получился удобный, красивый, справилась с задачей на все 100%. Рекомендую.
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Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Сделать логотип по эскизу и стикеры с его участием.
Все хорошо!
Все хорошо!
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Lacky_
Мария 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Написать статьи для сайта по хранению вещей
Отличный заказчик, с которым приятно работать. Четкое ТЗ, оплата в полном объеме. Спасибо за заказ! Рекомендую к сотрудничеству и буду рада новым проектам!
Отличный исполнитель! Буду рад сотрудничать снова!
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Lacky_
Мария 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Копирайтер написание статей.
Отличный заказчик! Четко поставленная задача. Рекомендую! Буду рада продолжению сотрудничества! :)
Все отлично! Рекомендую. Сроки все соблюдены.
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