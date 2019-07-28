Копирайтер написание статей.

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Завершен13 заявок320 просмотров

Добрый день! Нужен человеческий текст на тему Лофт ( место для проведения дня рождения, вечеринок, тренингов, свадеб и т.д.) Кому тема праздников, тусовок близка - прошу откликнуться. 

Конкретные темы (статьи), которые нужно раскрыть:

1.Скажи какой ты выбрал ЛОФТ, и я скажу, кто ты (суть - описать психологический портрет нашего потенциального клиента, исходя из интерьера и атмосферы лофтов по фото на сайте, фото пришлем отдельно)2.как снять лофт и не облажаться (как арендовать лофт без ошибок, как не облажаться - соблюдать правила лофта, уточнить нюансы заранее у менеджера или администратора лофта, приезжать на просмотр лофта , быть внимательным и не стесняться задавать интересующие вопросы )3.аренда летом - лофт или коттедж - сравниваем (суть - сравнить вечеринку в лофте (в городе) и вечеринку в коттедже,  преимущество в пользу лофта)4.лофт с верандой или без - сравниваем ( преимущество в пользу лофта с верандой)5.новый год в стиле лофт - как угодить друзьям 6.все лофты в промзоне((( как быть? ( акцент на том, что промзона это круто, нечто захватывающее  и даже запретное)8.Размер имеет значение: какой выбрать по площади лофт? ( акцент на большую площадь (до 200кв метров), (огромные лофты от 200кв м - не берем в учет), нежели чем маленькую (50-90кв м))9.чем отличается дорогой лофт от бюджетного? стоит ли переплачивать? ( Акцент на экономию в пользу дешёвого, потому что по сути, все наполнение лофтов (звук, свет, мебель и прочее - очень похожее)10.Лофт выбран. А что по меню: Банкет или фуршет? ( Акцент на фуршет)11.идеи тематических вечеринок в лофте 12. расположение лофта, на что ориентироваться? ( Акцент на то что, если лофт далеко от метро, то это некритично)13. новый формат пикника на веранде лофта ( Сравнить обычный пикник на природе и пикник в лофте на веранде преимущество в пользу пикника на веранде в лофте)

14. Где провести корпоратив? ( преимущество и акцент  на лофт в сравнении с другими местами - ресторан, бар, клуб, банкетный зал и тп)  15. Свадьба: что выбрать банкетный зал или лофт? ( преимущества лофта, это выйдет дешевле и проще, очень подходящий вариант для молодежи)16. Детский день рождения  - как организовать без лишних трат? (в лофте)17. Выпускной в лофте - на что обратить внимание? ( на звук, свет, площадь зала, веранду и  на все, что любит молодёжь)18. преимущества или пустые мелочи? об оборудовании и интерьере лофта ( акцент на звук, свет, площадь зала, веранду, проектор, уютные мелочи в интерьере)19. как арендовать лофт - через сервисы аренды или искать самостоятельно? ( Искать самостоятельно выйдет дешевле, обычно есть бонусы и приятные подарки для клиентов от владельца лофта при аренде напрямую)

Требования к тексту: 

1) Без романтичных и длинных описаний. Легко читаемый текст!

2) Структурирован по абзацам и под темам. ( после статьи нужно резюмировать её оглавлением)

3) Человеческий текст 

4) длинна текста не более 2500 символов и 400 слов на статью

Ссылки на сайт вышлю в чатик.

Прошу присылать предложения со стоимостью за всё. спасибо.

Написание статей
6 лет назад
Nikitrest
Никита 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$70
7 дней
Escrow
Все отлично! Рекомендую. Сроки все соблюдены.
Отличный заказчик! Четко поставленная задача. Рекомендую! Буду рада продолжению сотрудничества! :)

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад

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