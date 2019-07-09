ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Написание текстов (Копирайт/Рерайт) согласно ТЗ. Работа на Wordpress. 1) Расценки за работу Копирайтер 50 руб/1000 знаков. (Поиском текстов занимаетесь Вы самостоятельно из мин. 3 источников). В дальнейшем возможно ...
Несколько постов по фитнесу для инсты
Нужен человек, который ОЧЕНЬ хорошо разбирается в теме фитнеса, здорового питания, диетологии и пр для написания нескольких постов по фитнесу для инстаграма.
Нам не нужна "вода" нужны грамотные посты. Опыт написания статей по фитнесу здесь не показатель, важен "реальный опыт" либо вы давно занимаетесь и знаете все о фитнесе, либо вы тренер, врач диетолог, нутрициолог.
Если ваши знания ограничены терминами: КБЖУ, Протеин, Гейнер - этого мало, мы обязательно будем проводить собеседование.
Принцип работы такой: я записываю на диктофон о чем нужно написать, а вы пишете. Ну или если вы обладаете большим опытом в данной индустрии, я просто тезисно буду говорить о чем написать.
В отклике на заявку просьба кратко рассказать о вашем опыте, и указать стоимость
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