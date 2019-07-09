Несколько постов по фитнесу для инсты

Нужен человек, который ОЧЕНЬ хорошо разбирается в теме фитнеса, здорового питания, диетологии и пр для написания нескольких постов по фитнесу для инстаграма.

Нам не нужна "вода" нужны грамотные посты. Опыт написания статей по фитнесу здесь не показатель, важен "реальный опыт" либо вы давно занимаетесь и знаете все о фитнесе, либо вы тренер, врач диетолог, нутрициолог.

Если ваши знания ограничены терминами: КБЖУ, Протеин, Гейнер - этого мало, мы обязательно будем проводить собеседование.

Принцип работы такой: я записываю на диктофон о чем нужно написать, а вы пишете. Ну или если вы обладаете большим опытом в данной индустрии, я просто тезисно буду говорить о чем написать.

В отклике на заявку просьба кратко рассказать о вашем опыте, и указать стоимость