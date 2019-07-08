Подготовка статьи для юриста на тему "Кредитование агробизнеса". Объем материала - до 25000 знаков с пробелами, русский язык.
Написание коротких статей в формате 5 фактов.
Необходимы авторы на постоянную работу по написанию статей в стиле «5 фактов о чем-то/ком-то». Нужно будет написать текст, проверить корректность их озвучки и подобрать фотографии к по смыслу.
В результате системой будет автоматически сгенерирована статья и видео-ролик для канала Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCyh8fp5lfwIxbheUwyAL2gQ
Зарегистрируйтесь на сайте в качестве Автора: https://5faktov.ru/users/login и подтвердите свою почту. В личном кабинете всегда работает Чат с Редактором – вы можете оперативно обсуждать работу этим способом. Более подробные инструкции - после согласия и успешной регистрации.
Оплата - 150 рублей за сданную статью.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Привет. Нужно написать статью на блог по сетевому маркетингу. Цена: 50 руб за 1000 знаков. ТЗ для копирайтера во вложении.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $2
Требуется написать описания для карточек магазина бытовой техники. Размер описания 800-1000 символов. Писать и размещать на сайте. Стоимость 1 карточки - 2$.Завершен6 лет назад
- Знание ниши интернет-маркетинга и партнерских программ; - Грамотный английский язык (C1, C2) Требования к текстам: - Уникальные; - Отсутствие воды и мусорных сентенций; - Содержательные; ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требования к исполнителю: - Знание ниши партнерского маркетинга или манимейкинга; - Грамотный русский язык; Требования к текстам: - Уникальные; - Отсутствие воды и мусорных ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подробное ТЗ в лсЗавершен6 лет назад
Копирайтер для сайта https://crazymonkeyslot.net/ Crazy Monkey. Слот казино Crazy Monkey онлайн прост и понятен в использовании. Он играет как большинство онлайн-слотов NetEnt. Он хорошо организован, со всеми функциями, видимыми на игровом экране. Таблица выплат проста, и остается мало ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо переписать готовые тексты другими слова с сохранением смысловой нагрузки. Тексты в основном короткие (1000 символов). Тематика Цветочный бизнес. Интересует цена и сроки. Начальный обьем 10 000 символовЗавершен6 лет назад
Нужен копирайтер (девушка) для написания эмоционального текста на строительную тематику. Всего 10 текстов по 300-500 знаков, написать до 24:00 сегодня. Оплата 70р/1000 знаков на Яндекс Деньги.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен копирайтер для написания эмоционального текста. Всего 10 текстов по 300-500 знаков, написать до 24:00 сегодня. Оплата 70р/1000 знаков.Завершен6 лет назад