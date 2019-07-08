Написание коротких статей в формате 5 фактов.

Необходимы авторы на постоянную работу по написанию статей в стиле «5 фактов о чем-то/ком-то». Нужно будет написать текст, проверить корректность их озвучки и подобрать фотографии к по смыслу.

В результате системой будет автоматически сгенерирована статья и видео-ролик для канала Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCyh8fp5lfwIxbheUwyAL2gQ

Зарегистрируйтесь на сайте в качестве Автора: https://5faktov.ru/users/login и подтвердите свою почту. В личном кабинете всегда работает Чат с Редактором – вы можете оперативно обсуждать работу этим способом. Более подробные инструкции - после согласия и успешной регистрации.

Оплата - 150 рублей за сданную статью.