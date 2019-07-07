Копирайтер на юридическую тематику

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Закрыт16 заявок241 просмотр

Подготовка статьи для юриста на тему "Кредитование агробизнеса". Объем материала - до 25000 знаков с пробелами, русский язык.

6 лет назад
sdm_partners
38 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров