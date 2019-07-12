Нужен Текст на Главную страницу ~ 2000 знаков: Ремонт и ТО котлов, Промывка котлов и отопления, Замена котлов, Монтаж котельных. От Вас окончательная цена за ТЕКСТ.
Написать 5 статей по теме недвижимость
Здравствуйте. Требуется написать 5 статей согласно ТЗ. С примерами статей можно ознакомится здесь: https://nedviga-pro.com/ru/stati.html
Статьи
1. Ремонт в счет аренды: основные моменты, 4к збп.
2. Камины в современном доме: что нужно знать?, 3к збп.
3. Каркасные стены: преимущества и недостатки, 3к збп.
4. Как продать загородную недвижимость: лучшие советы, 4к збп.
5. Новые типы жилой недвижимости, 8 к збп.
Бюджет 1100 грн., срок выполнения 5 дней.
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