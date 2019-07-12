Написать 5 статей по теме недвижимость

$42
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Завершен19 заявок272 просмотра

Здравствуйте. Требуется написать 5 статей согласно ТЗ. С примерами статей можно ознакомится здесь: https://nedviga-pro.com/ru/stati.html

Статьи

1. Ремонт в счет аренды: основные моменты, 4к збп.

2. Камины в современном доме: что нужно знать?, 3к збп.

3. Каркасные стены: преимущества и недостатки, 3к збп.

4.  Как продать загородную недвижимость: лучшие советы, 4к збп.

5.  Новые типы жилой недвижимости, 8 к збп.

Бюджет 1100 грн., срок выполнения 5 дней.

6 лет назад
Nedviga-pro
36 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
$55
5 дней
Escrow
Все профессионально и в срок! Рекомендую!
Все было как обычно - отлично! Большое спасибо!

Заявки фрилансеров

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
час назад
6 лет назад
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Копирайтинг