Отзывы на авито

Нужны отзывы для моделей обуви. 1 отзыв 100-300 знаков без пробелов - 10 руб, оплата на ЯД Возможно постоянное сотрудничество.
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