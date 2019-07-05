Ищу кулинара-копирайтера!

Дорогие коллеги! в поиске отличного кулинара, можно начинающего, но имеющего изюминку в этом деле для написания системных статей на молодой блог для женщин! Оплата в начале 50 рублей за 1000 слов. С развитием- поднимется и оплата! Давайте расти ВМЕСТЕ! С уважением, Татьяна!