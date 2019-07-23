Написать 6 небольших текстов о Петергофе для тур.сайта

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Завершен18 заявок461 просмотр

Необходимо написать 6 небольших текстов о Петергофе:

2. Как доехать до Петергофа из Санкт-Петербурга и обратно?

3. Прогулка по Нижнему парку Петергофа поздней осенью

4. Стоит ли ехать в Петергоф после выключения фонтанов?

5. Какие праздники проводятся в Петергофе зимой и весной.

6. Небольшая статья на тему «Нижний парк зимой».

7. Смотровые площадки Петергофа

Тексты должны быть грамотными, уникальными и легко читаемыми. Должны быть структурированы, иметь подзаголовки, по возможности маркированные или нумерованные списки и пр. Уникальность 100% по text.ru

В заявке прошу указать стоимость за 1к зн.б.п. и сроки выполнения

Ориентировочный планируемый объем всех текстов - около 18-20 тыс. знаков.

6 лет назад
closeca
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vertolyk
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$4
10 дней
Escrow
Тексты хорошего качества. Рекомендую.
Заказчик ставит понятную задачу и сразу оплачивает работу. Приятно работать)

Заявки фрилансеров

vertolyk
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад