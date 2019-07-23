Чтобы работадатели закупали ноуты типа таких Делее настраивался EasyWork24 (про это можно не писать особо, есть много статей), но нужно чтобы система раз в 1 минуту делала скрин и отправляла его куда-то в систему, ...
Написать 6 небольших текстов о Петергофе для тур.сайта
Необходимо написать 6 небольших текстов о Петергофе:
2. Как доехать до Петергофа из Санкт-Петербурга и обратно?
3. Прогулка по Нижнему парку Петергофа поздней осенью
4. Стоит ли ехать в Петергоф после выключения фонтанов?
5. Какие праздники проводятся в Петергофе зимой и весной.
6. Небольшая статья на тему «Нижний парк зимой».
7. Смотровые площадки Петергофа
Тексты должны быть грамотными, уникальными и легко читаемыми. Должны быть структурированы, иметь подзаголовки, по возможности маркированные или нумерованные списки и пр. Уникальность 100% по text.ru
В заявке прошу указать стоимость за 1к зн.б.п. и сроки выполнения
Ориентировочный планируемый объем всех текстов - около 18-20 тыс. знаков.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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