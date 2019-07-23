Написать 6 небольших текстов о Петергофе для тур.сайта

Необходимо написать 6 небольших текстов о Петергофе:

2. Как доехать до Петергофа из Санкт-Петербурга и обратно?

3. Прогулка по Нижнему парку Петергофа поздней осенью

4. Стоит ли ехать в Петергоф после выключения фонтанов?

5. Какие праздники проводятся в Петергофе зимой и весной.

6. Небольшая статья на тему «Нижний парк зимой».

7. Смотровые площадки Петергофа

Тексты должны быть грамотными, уникальными и легко читаемыми. Должны быть структурированы, иметь подзаголовки, по возможности маркированные или нумерованные списки и пр. Уникальность 100% по text.ru

В заявке прошу указать стоимость за 1к зн.б.п. и сроки выполнения

Ориентировочный планируемый объем всех текстов - около 18-20 тыс. знаков.