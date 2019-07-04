Чтобы работадатели закупали ноуты типа таких Делее настраивался EasyWork24 (про это можно не писать особо, есть много статей), но нужно чтобы система раз в 1 минуту делала скрин и отправляла его куда-то в систему, ...
Писать тексты для сайта (фармацевтика)
Здравствуйте!
Нужно писать тексты на медицинскую тематику (лекарства/препараты). Требуется человек, имеющий опыт в этой сфере.
Т.З. (пример):
Текст длиной примерно в 4000-5000 символов с четким соотношением ключевых слов (в процентах) в тексте.
Уникальность должна составлять более 90%.
Ключ 1 - 1%
Ключ 2 - 2%
Ключ 3 - 3%
Ключ 4 - 4%
И т.д.
Оплата:
100-125р/1000 символов (в зависимости от количества текстов в день и % уникальности).
Заявки фрилансеров
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