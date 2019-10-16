Статьи для блога

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок332 просмотра

Требуется автор для создания/рерайтинга статей из русских и английских блогов. Общий объем 150-200.000 знаков или больше. Оплата 40/1000. Тема: Музыка, Рэп, Хип-Хоп, Деньги. Примеры работ приветствую!

Вадим

6 лет назад
VinceMarch
Вадим 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$2
22 дня
Escrow
Очень рекомендую работу с Марией! Высокое качество текста в рекордный срок!
Спасибо за интересное задание! ТЗ четкое, оплата в полном объеме. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lacky_
Мария 
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад