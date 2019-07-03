Нужен грамотный копирайтер для написания 5 новостей для сайта https://militaryarms.ru и 5 для https://comp-pro.ru Оплата — 50 р. за 1000 збп. на WMR, Киви, ЯД или карту Сбербанка. Объем — до 2000 збп.
Написать статью (рассказ)
О нашем проекте
Team2.travel – это сервис по поиску попутчиков в путешествия и сбору туристических групп. На проекте есть раздел "Турчтиво", где мы публикуем статьи, интересные нашей аудитории.
Кто наша аудитория?
1. Профессиональные организаторы путешествий (гиды), набирающие туристические группы.
2. Одинокие любди, которым нужен попутчик для расшаривания номера в пакетном туре.
3. Те, кто ищет единомышленников для совместных путешествий. team2.travel не аналог Блаблакар, наше понятие "попутчик" используется в ином ключе.
Что интересует нашу аудиторию?
1. Безопасно ли путешествовать с незнакомыми людьми?
2. Личный опыт, если это яркий рассказ, а не скучное чтиво.
3. Лайфхаки в сфере путешествий С ПОПУТЧИКАМИ.
4. Аналитика в теме СОВМЕСТНЫХ путешествий, проблемы ПОИСКА компании.
Тематика: туризм
Размер: не менее 5500 символов
Описание: статья может быть выдуманной, но реалистичной (если указываете конкретику – эта конкретика должна быть, например, стоимость проезда, названия мест и тд).
Название: мы даем тезисное название, но конечное название за вами.
Сюжет: вы придумываете сами, мы утверждаем вместе с названием.
Тезисы: указанные тезисы – лишь варианты о чем можно вести речь в статье
Фото: к статье обязательно 2-3 фото без копирайта
Пример названия статьи:
Как я поехала в Турцию (или еще куда – важно, что речь идет о банальном расшаривании номера в пакетном туре) с незнакомкой и что из этого вышло.
Статья может быть как в позитивном, так и в негативном ключе (если в негативном, то показываем ошибки автора).
Тезисы:
- преамбула (краткий итог)
- как я осталась одна и почему вдвоем выгоднее
- где я искала, где нашла
- как это было (тут надо что-то интересное)
- проблемы (если в негативном ключе, то указание на ошибки) или наоборот как классно
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