Статья для Яндекс.Дзен

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Завершен18 заявок743 просмотра

Ищу копирайтера для написание статей на канал Яндекс.Дзен. 

Канал про Российский Инстаграм.  

Даю подробное ТЗ и список ключевых фраз, которые надо включить в текст.  

Статья около 2500 символов + фото/картинки. 

Написание статей
6 лет назад
anna_titov
Анна 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

RissMiln
Алина 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$4
1 день
Escrow
Спасибо за выполненную работу и быстрые правки
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Очень приятно работать!

Заявки фрилансеров

RissMiln
Алина 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад