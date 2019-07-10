Написать историю (сторис)

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Завершен9 заявок173 просмотра

Нужно написание нескольких историй на 5000 знаков.

Тема - как мы заказывали шторы.

как мы искали и нашли компанию, согласовывали дизайн в гостиную, спальню, детскую, кабинет, кухню, ванную, террасу, зимний сад, выбирали ткани, ждали пошива и наконец развески штор.

фото не требуется.

6 лет назад
Pavel-msk
Павел 
55 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$10
2 дня
Работа выполнена, как договаривались!
Рада была сотрудничать!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад