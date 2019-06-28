Требуется копирайтер/рерайтер для написания 5 статей

Требуется копирайтер/рерайтер для написания статей с уникальностью от 90% (по text.ru) на информационный сайт (тематика - финансы).

Для каждой статьи высылается тематическое задание, в котором указано количество символов, перечень ключевых слов для употребления в статье, необходимое количество маркированных списков и таблиц и план статьи. Придерживаться ТЗ обязательно.

Требования:

1. Грамотное владение русским языком.

2. Ответственный подход к выполнению заданий и соблюдение сроков (написание 1 статьи в день/2 дня).

3. Умение писать без воды и работать с академической тошнотой (должна быть от 8,1-9% по Адвего).

Оплата — 40 руб./1000 символов. Периодичность выплат — статья оплачивается по факту написания.