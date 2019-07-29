SEO-тексты для интернет-магазина компьютерной техники

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка119 просмотров

Необходимы SEO-тексты для интернет-магазина компьютерной техники. В заявке укажите, пожалуйста, цену за 1000 символов без пробелов с учетом всех требований.  (Прилагаю ТЗ со списком требований к текстам. Это в ознакомительных целях чтоб Вам было понятнее какого формата ТЗ и подходит ли Вам такое - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfNqlFagSh4fKmXTnY_DPymXPBKyHqdOF8z5VPH0Dlk/edit?usp=sharing)

6 лет назад
Snakepit
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$9
26 дней
Отличный автор! Писала тексты по довольно требовательным ТЗ, от которых многие до того отказывались. С коммуникацией никаких проблем - Екатерина оперативно отвечала, при возникновении затруднений - помогала разобраться. Очень рекомендую.
Приятный заказчик! Подробное ТЗ, предоплата и оплата мгновенные. С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kat_happiness
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад