Тексты для 16 презентаций по санаториям, согласно оговоренной структуре.
SEO-тексты для интернет-магазина компьютерной техники
Необходимы SEO-тексты для интернет-магазина компьютерной техники. В заявке укажите, пожалуйста, цену за 1000 символов без пробелов с учетом всех требований. (Прилагаю ТЗ со списком требований к текстам. Это в ознакомительных целях чтоб Вам было понятнее какого формата ТЗ и подходит ли Вам такое - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfNqlFagSh4fKmXTnY_DPymXPBKyHqdOF8z5VPH0Dlk/edit?usp=sharing)
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