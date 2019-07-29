Необходимы SEO-тексты для интернет-магазина компьютерной техники. В заявке укажите, пожалуйста, цену за 1000 символов без пробелов с учетом всех требований. (Прилагаю ТЗ со списком требований к текстам. Это в ознакомительных целях чтоб Вам было понятнее какого формата ТЗ и подходит ли Вам такое - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vfNqlFagSh4fKmXTnY_DPymXPBKyHqdOF8z5VPH0Dlk/edit?usp=sharing)