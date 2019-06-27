Необходимы SEO-тексты для интернет-магазина компьютерной техники. В заявке укажите, пожалуйста, цену за 1000 символов без пробелов с учетом всех требований. (Прилагаю ТЗ со списком требований к текстам. Это в ознакомительных целях чтоб Вам было понятнее ...
Заголовки, тексты статья о нас, тематические тексты для лэндинга
Добрый день
Делаем сайт и необходимы тексты к нему
сайт в процессе разработки, но там уже понятно что нужно, ссылка на главную страницу,
на главной все что на англ нужно заменить на уникальные тексты
также будет еще 4 тематические страницы кухни шкафы гардеробные и мебель для детских комнат, ко всем нужны заголовки и тексты и тд
В какую стоимость будет такая и работа и сроки
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