Заголовки, тексты статья о нас, тематические тексты для лэндинга

Добрый день

Делаем сайт и необходимы тексты к нему

http://dfrder.tilda.ws

сайт в процессе разработки, но там уже понятно что нужно, ссылка на главную страницу,

на главной все что на англ нужно заменить на уникальные тексты

также будет еще 4 тематические страницы кухни шкафы гардеробные и мебель для детских комнат, ко всем нужны заголовки и тексты и тд

В какую стоимость будет такая и работа и сроки