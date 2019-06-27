Заголовки, тексты статья о нас, тематические тексты для лэндинга

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Закрытнет заявок108 просмотров

Добрый день 

Делаем сайт и необходимы тексты к нему 

http://dfrder.tilda.ws

сайт в процессе разработки, но там уже понятно что нужно, ссылка на главную страницу,

на главной все что на англ нужно заменить на уникальные тексты

также будет еще 4 тематические страницы кухни шкафы гардеробные и мебель для детских комнат, ко всем нужны заголовки и тексты  и тд 

В какую стоимость будет такая и работа и сроки 

6 лет назад
genkin_v
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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