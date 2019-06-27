genkin_v

Валентин Генкин genkin_v

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Тексты заголовки для лендинга
Благодарю за заказ! Всё хорошо: ТЗ, общение, оплата. Буду рада сотрудничать снова.