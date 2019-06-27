Тексты заголовки для лендинга

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Закрыт12 заявок577 просмотров

Добрый день 

Делаем сайт и необходимы тексты к нему 

http://dfrder.tilda.ws

сайт в процессе разработки, но там уже понятно что нужно, ссылка на главную страницу, также будет еще 4 тематические страницы кухни шкафы гардеробные и мебель для детских комнат, ко всем нужны заголовки и тексты  и тд

6 лет назад
genkin_v
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$60
5 дней
Escrow
Благодарю за заказ! Всё хорошо: ТЗ, общение, оплата. Буду рада сотрудничать снова.

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад