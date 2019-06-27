Необходимо написать статью по заданной тематике, объем 8 тыс. симв. Исполнителя выберу по портфолио (должны быть статьи соответствующей тематики) и по результатам краткого оплачиваемого теста. Цена вопроса: 100р./1000 симв., тариф не обсуждается, сроки адекватные.
Тексты для сайта салона красоты
Необходимо написать тексты в раздел "Услуги" для салона красоты. Общий объем текстов около 20 000 символов. Напишите стоимость за 1000 символов и примеры текстов по тематике.
Обязательные требования
1. Тексты должны быть уникальны по Адвего
2. Тексты не должны быть выше 5 баллов по Тургеневу
3. Тексты должны быть написаны под ТЗ которое дам исполнителю
Оплата:
1. БС
2. По факту на яндекс кошелек
Без предоплат. Если вы согласны с требованиями к задаче и условиям оплаты, напишите проверочное слово "согласен" в тексте вашей заявки. Заявки без подтверждения не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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