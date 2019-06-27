Тексты для сайта салона красоты

Необходимо написать тексты в раздел "Услуги" для салона красоты. Общий объем текстов около 20 000 символов. Напишите стоимость за 1000 символов и примеры текстов по тематике.

Обязательные требования

1. Тексты должны быть уникальны по Адвего

2. Тексты не должны быть выше 5 баллов по Тургеневу

3. Тексты должны быть написаны под ТЗ которое дам исполнителю

Оплата:

1. БС

2. По факту на яндекс кошелек

Без предоплат. Если вы согласны с требованиями к задаче и условиям оплаты, напишите проверочное слово "согласен" в тексте вашей заявки. Заявки без подтверждения не рассматриваю.