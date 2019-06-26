Необходимо написать статью по заданной тематике, объем 8 тыс. симв. Исполнителя выберу по портфолио (должны быть статьи соответствующей тематики) и по результатам краткого оплачиваемого теста. Цена вопроса: 100р./1000 симв., тариф не обсуждается, сроки адекватные.
Создания серии маркетинговых мейлов, на анлийском языке
для сайта https://www.netodeal.com/ требуеться создания серии маркетинговых мейлов, на анлийском языке.
первая серия - мейлы для заказчиков (vendors) записавшихся на сайт
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