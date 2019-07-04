Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог по теме «Как создать блог и заработать на нем» В основном нужно будет писать статьи по рубрикам: 1. Как создать блог? ...
Написать 8 текстов для сайта
Нужно написать остальные 8 текстов по ТЗ для сайта подвесных потолков.
ТЗ скинул на почту. Желательно до воскресенья, крайний срок до понедельника- вторника.
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