СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КОПИРАТЕРЫ!!!

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Закрыт19 заявок423 просмотра

Срочно требуется 2 автора для написание статей. Тематики разнообразные. ТЗ очень простые. Объем от 20 000 символов в день.

Оплата 30 руб за 1000 символов без пробелов. Оплата возможна сразу после выполнения заказа. 

Написание статей
6 лет назад
NemovEvgeniy
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров