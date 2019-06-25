Есть много сайтов которые нуждаются в текстах, на сейчас срочно в таких темах как металлопрокат, стоматология. Нужны фрилансеры копирайтеры, которые хорошо ориентируется в этих темах. Свяжитесь кто мог бы приступить к работе в ближайшие время. ...
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КОПИРАТЕРЫ!!!
Срочно требуется 2 автора для написание статей. Тематики разнообразные. ТЗ очень простые. Объем от 20 000 символов в день.
Оплата 30 руб за 1000 символов без пробелов. Оплата возможна сразу после выполнения заказа.
Заявки фрилансеров
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