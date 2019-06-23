Текст для рамки Карт Таро

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок114 просмотров

Ознакомьтесь с заданием ниже

6 лет назад
Diana_dos
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать статью на блог

    $4

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей на блог посвященный сетевому маркетингу.  Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. Дальнейшие детали в личной переписке. Обязательна ссылка на ваши статьи ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать 5 статей или сделать рерайт

    Необходимо написать 5 небольших статей СЕГОДНЯ. Статьи небольшие, каждая должна быть 1200-1500 знаков без пробелов, не больше. За одну статью 20 рублей. Темы высылаю, от вас только написать или сделать рерайт В СРОК. Уникальность от ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание текста для страницы по ТЗ

    Во вложении ТЗ по написанию текста (бьюти-индустрия).   Если всё устроит, то можем запланировать долгосрочное сотрудничество, текстов нужно будет много по данному проекту. Напишите пожалуйста расценки и сроки, если возьмётесь ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайтер

    Копирайтер с опытом редактирования текста в 1с-битрикс, задача - Есть загруженный фото и текстовый материал на сайт, нужно поработать с оформлением текста, выравнивание, добавление заголовков, нумерованных списков, обтекание картинки текстом и т.п.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO копирайтер - компьютерная тематика

    Нужно написать продающие SEO статьи на тему ремонт ноутбуков. Жду откликов только от копирайтеров, умеющих писать SEO текст, понимающий данную тематику. Всякие "учителя информатик" и "педагоги" просьба не откликаться.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавлять товары на сайт

    Нужен контент-менеджер на постоянную работу.  Обязанности: добавлять товары на сайты, искать в интернете необходимую информацию.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • LSi-копирайтинг продающих статей для сайта

    Добрый день!  Нужен блочный LSi-копирайтинг статей для сайта. Страницы сайта идут в виде лендинга, поэтому нужно будет писать под имеющиеся блоки, вот одна из страниц https://krimnovostroy.ru/remont-kvartir, тексты нужны будут для разделов ремонт квартир, ремонт домов, ремонт кафе, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Подход работы (PHP программист)

    Здравствуйте, нужно написать текст на тему "Подход работы" для PHP программиста. Краткий текст я предоставлю что бы я хотел видеть в тексте. Или каким я его вижу. Ваша задача написать что то подобное. Объем 1000 ...

    PHP
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать 20 текстов по 500 символов

    $15

    В каждой статье нужно добавить фразу "обучение по + тема" и "аттестация по + тема". Текст для курсов обучения по  данным тематикам, файл со ссылками на сами страницы во вложении.  Например "обучение по оказанию первой ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад