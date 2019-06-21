Подход работы (PHP программист)

Здравствуйте, нужно написать текст на тему "Подход работы" для PHP программиста. Краткий текст я предоставлю что бы я хотел видеть в тексте. Или каким я его вижу. Ваша задача написать что то подобное. Объем 1000 символов без пробелов.

Предпочтительно задание для Мужского пола (поскольку мне нужно написать немного с мужским характером, а мимишный "милый" текст от женского пола скорее всего не подойдет).

Этот текст нужен для страницы услуги PHP программирование. Это будет как бы вступление "Подход работы", а также еще нужно будет скорее всего еще в конце страницы текст где то на 500 символов.

К заданию прикрепил пример текста который мне очень нравиться и он супер подходит. Но он авторский. Хотелось бы конечна что то похожее. Поскольку текст получился не слишком то и строгим и немного прикольный с юмором (что очень расслабляет клиента).