Итак. Нужен человек для написания отзывов, у которого имеется уже опыт (Время обучать у меня нету). Отзывы будут нужны разные и не похожие на предыдущие. Стоимость одной штуки по стандарту 10р. Оплату произвожу раз в ...
Подход работы (PHP программист)
Здравствуйте, нужно написать текст на тему "Подход работы" для PHP программиста. Краткий текст я предоставлю что бы я хотел видеть в тексте. Или каким я его вижу. Ваша задача написать что то подобное. Объем 1000 символов без пробелов.
Предпочтительно задание для Мужского пола (поскольку мне нужно написать немного с мужским характером, а мимишный "милый" текст от женского пола скорее всего не подойдет).
Этот текст нужен для страницы услуги PHP программирование. Это будет как бы вступление "Подход работы", а также еще нужно будет скорее всего еще в конце страницы текст где то на 500 символов.
К заданию прикрепил пример текста который мне очень нравиться и он супер подходит. Но он авторский. Хотелось бы конечна что то похожее. Поскольку текст получился не слишком то и строгим и немного прикольный с юмором (что очень расслабляет клиента).
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