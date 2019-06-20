Написание отзывов на товары, магазины без публикаций

Итак. Нужен человек для написания отзывов, у которого имеется уже опыт (Время обучать у меня нету). Отзывы будут нужны разные и не похожие на предыдущие. Стоимость одной штуки по стандарту 10р. Оплату произвожу раз в день либо неделю (Как вам будет удобно).

P.S - Свою стоимость мне не нужно указывать, я знаю сколько сколько стоит отзыв.