Нужен копирайт тексты для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок349 просмотров

Необходимо для сайта artlime. net написать для каждой карточки товара уникальное описание. Минимальный объем — 500-600 знаков. Но не менее 500 знаков.

Для начала необходимо сделать описание товаров для раздела Фотообои. Карточек товаров очень много, пишите, пожалуйста, адекватную стоимость за весь раздел (за весь фронт работ).

Текст нужен оригинальный, копирайтинг. Не копированный, не рерайт! Будет проверяться полностью.

Оплата по факту + хороший отзыв. Все вопросы в личку.

6 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Zemlia
Ирина 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
6 лет назад
$30
30 дней
Всем рекомендую.. Отличный исполнитель. Все было сделано качественно и в срок. Будем сотрудничать дальше.
Алексей - хороший и надёжный заказчик. Чёткое ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Если что-то непонятно, - объяснит. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Zemlia
Ирина 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
6 лет назад