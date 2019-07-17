Нужен копирайт тексты для интернет-магазина

Необходимо для сайта artlime. net написать для каждой карточки товара уникальное описание. Минимальный объем — 500-600 знаков. Но не менее 500 знаков.

Для начала необходимо сделать описание товаров для раздела Фотообои. Карточек товаров очень много, пишите, пожалуйста, адекватную стоимость за весь раздел (за весь фронт работ).

Текст нужен оригинальный, копирайтинг. Не копированный, не рерайт! Будет проверяться полностью.

Оплата по факту + хороший отзыв. Все вопросы в личку.