Копирайтинг на Французском Языке

Здравствуйте! Ищу человека, который сможет писать статьи на французском языке для сайта. Тематика поздравлений. Требуемая уникальность текста - от 80%.

По объему более 100 статей по 5-10 тыс символов, в среднем будет по 8 тыс.

Бюджет – $2,5 за 1000 символов без пробелов. (Общий бюджет более 120 000 рублей).

Можно делать и перевод с русского (источники покажу), но нужно учитывать культуру и их стиль речи. Я буду давать темы и ключевые слова для каждой статьи. Оплата на WebMoney (предпочтительно), на карту Сбербанка или PayPal.