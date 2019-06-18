Требуется грамотный копирайтер, для написания нескольких статей по автомобильной тематике. Требования: 1. Знание тематики 2. Грамотный русский язык, общительность, креативность От вас: - примеры работ по ...
Письма для рассылки на бизнес-тематику
Тематика: продажа ИТ услуг фермерам и другим агро-хозяйствам.
Язык написания статьи: украинский язык
Срочно
Составить еженедельный план рассылок на 3 месяца. (3 письма в неделю)
Написать тексты писем, настроить технически рассылку, научить этим управлять.
Источник контента:
презентация https://mega.nz/#!LixBxCrI!UpiNi81hK56qRcv8C_9Tq_-h_zaXyp-BSD9V12r5ZO0
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