Письма для рассылки на бизнес-тематику

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Закрыт2 заявки190 просмотров

Тематика: продажа ИТ услуг фермерам и другим агро-хозяйствам.

Язык написания статьи: украинский язык

Срочно

Составить еженедельный план рассылок на 3 месяца. (3 письма в неделю)

Написать тексты писем, настроить технически рассылку, научить этим управлять.

Источник контента:

сайт http://www.gismg.com/

презентация https://mega.nz/#!LixBxCrI!UpiNi81hK56qRcv8C_9Tq_-h_zaXyp-BSD9V12r5ZO0

Написание статей
6 лет назад
KseniyaSokolenko
Ксения 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров